Neue Westfälische (Bielefeld): Neuer Höchststand der Ausländer-Zahl Eine Chance für uns alle Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Gut zwölf Prozent der Bürgerinnen und Bürger inDeutschland haben aktuell keinen deutschen Pass. Ihre Zahl ist auf10,6 Millionen gestiegen - ein neuer Höchststand. Ist das eine Gefahrfür unsere Gesellschaft? Mitnichten! Es ist eine bittereNotwendigkeit, diese Zuwanderung zu haben. Es ist eine Chance für unsalle, ein wirtschaftlich prosperierendes Gemeinwesen zu bleiben undnebenbei von der kulturellen Vielfalt der Zuwanderer zu profitieren.Die USA und Kanada als klassische Einwanderungsländer haben es unsvorgemacht, und wenn wir ehrlich sind, hat Deutschland diesen Weg inder Nachkriegszeit ja auch bereits beschritten - und das vielgeräuschloser, als uns die aktuelle politisch ideologisierte DebatteGlauben machen will. Denn ohne Zuwanderer aus Polen oder der Türkeihätte es das sogenannte Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeitniemals geben können. Wir brauchen auch aktuell Zuwanderung, da derFachkräftemangel ansonsten bedrohliche Ausmaße annehmen würde. Dieniedrige Geburtenrate und das ungünstige Verhältnis zwischenErwerbstätigen und Rentnern sind ebenfalls Fakten, die eher für alsgegen die Zuwanderung sprechen. Warum nicht also diesen Prozess mitetwas mehr Gelassenheit begleiten? Die Menschen im Ruhrgebiet könnenjedenfalls bis heute nichts von einer polnischen Unterwanderung des"Potts" berichten. Dieser Geist täte uns heute gut.