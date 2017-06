Neue Westfälische (Bielefeld): Neue Führungsspitze bei der NRW-SPD Vor schwierigen Aufgaben Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Fürs Erste kann Michael Groschek zufrieden sein.Der neue Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD hat sich miteinem guten Auftritt vor dem Landesparteitag der gebeuteltenSozialdemokraten genügend Vertrauen erarbeitet, um die schwierigenAufgaben, die jetzt vor ihm liegen, angehen zu können. Mit seinerRede hat er den richtigen Ton getroffen - einerseits die geschundenesozialdemokratische Seele gestreichelt und andererseits denniedergeschlagenen Delegierten Mut zugesprochen. Und er hat in denwenigen Tagen seit seiner schnellen Nominierung durch denLandesvorstand seiner Partei erkannt, dass seine ursprünglicheAnsage, zunächst Bundestagswahlkampf zu machen und danach erst mitdem inhaltlichen, organisatorischen und personellen Neuanfang bei derNRW-SPD zu beginnen, nicht der Stimmung an der Parteibasis entsprach.Die Genossen des größten SPD-Landesverbandes wollen nämlich nichtwarten mit der schonungslosen Aufarbeitung einer der schwerstenNiederlagen in der Geschichte der SPD an Rhein und Ruhr. Groschek undseine neue Generalsekretärin Schulze sollen sich keiner Illusionhingeben. Das mäßige Wahlergebnis des neuen Vorsitzenden und das eherschlechte der neuen Generalsekretärin zeigen, wie dünn das Eis ist,auf dem sich die beiden Neuen, die eben gar nicht so neu in derFührungsspitze der SPD sind, bewegen. Unter dem Eis rumort es. Daszeigte die Diskussion, die sich an die Reden von Groschek und Schulzeanschlossen. Viele Parteimitglieder fordern, dass die NRW-SPD sichinhaltlich und personell neu erfindet. Dass Groschek sich bei denKandidaten und vielen Wahlkämpfern der SPD vor Ort entschuldigt hatfür die Fehler, die vor allem die Landesführung der SPD und auch dieLandesregierung gemacht hat, zeigt allerdings, dass der neueVorsitzende auf dem richtigen Weg ist. Wenn es ihm gelingt, dass dieSPD wieder eine echte Reformkraft wird, in der - statt Harmoniesoßeüber das Land zu gießen - über die wirklichen Probleme derGesellschaft gestritten und in der gleichzeitig die Sprache derheutigen Menschen gesprochen und in der politische Kommunikationprofessioneller und moderner als bisher betrieben wird, dann wird diestolze SPD in NRW auch wieder bessere Tage erleben als jenen 14. Mai,an dem der Wähler sie unerbittlich auf die harte Oppositionsbankschickte.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell