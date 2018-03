Neue Westfälische (Bielefeld): Neue Bundesregierung vereidigt Koalition auf Bewährung Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Deutschland hat eine neue Regierung. Es war derTag der Kanzlerwahl. Es war - noch einmal - auch der Tag desBundespräsidenten. Die Bundesregierung, so mahnte Frank-WalterSteinmeier, müsse verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Das istrichtig. Man kann dieser neuen Großen Koalition nur dringend anraten,nicht wieder in die tradierten Verhaltensweisen des altenPolitikmanagements der alten Koalitionen zurückzufallen. Das zuverhindern, ist Aufgabe Angela Merkels. Präsidiales Moderieren wirddazu nicht reichen. Dafür war das knappe Votum der Kanzlerwahl einehrlicher Fingerzeig. Ein führungsloses Management des Alltags, wiees die Kanzlerin seit über zwölf Jahren organisiert, kann ihrschnelleres Ende bedeuten. Was also sind die Herausforderungen derZukunft? Ein neuer Aufbruch - ja, das ist richtig. Es braucht eineVerpflichtung und Selbstverpflichtung aller Bevölkerungs- undAltersgruppen auf eine sozial gerechte und ausgewogene Verteilung vonChancen. Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn indes hat im Streitum Hartz-IV-Einkommen erkennen lassen, wie wenig er davon hält.Merkel hat ihn in die Schranken weisen lassen. Das könnte ein Indizsein, dass sie verstanden hat. Eine neue Dynamik für Deutschland -ja, das ist auch richtig. Die muss aber mehr bedeuten als eineBelebung des angestaubten Heimatbegriffs als Kniefall vordeutschtümelnden Reaktionären. Heimat bedeutet, gerade hier in OWL,gute medizinische Versorgung, ausreichende Versorgung mitBahnstrecken und Straßen, den Ausbau von Breitbandnetzen, die alleMenschen teilhaben lässt. Unsere neue Heimat ist außerdem Europa.Wenn die Regierung nicht offen für die Europäisierung derInteressenvertretung eintritt, wie man sie zum Beispiel in einerAuseinandersetzung mit Trumps drohenden Handelskriegen zeigen kann,wird sie scheitern. Eine deutsche Dominanz à la Schäuble ist falschund wird der Vorherrschaft des Macron-Frankreich nichtsentgegensetzen können. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land - ja,das ist richtig. Die Große Koalition muss eine der kleinen Leutewerden. Aber das allein wird nicht reichen. Sie braucht auch eineIdee, die groß genug ist, damit sich die Menschen dahinter versammelnkönnen. Ein Neuaufguss des Alten wird nicht reichen, sagt Steinmeier.Diese Regierung müsse sich neu und anders bewähren. Er hat recht.Aber leicht wird es nicht mit dieser Kanzlerin. Ihre Bewährungszeitbeginnt heute.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell