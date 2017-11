Neue Westfälische (Bielefeld): Nachwuchsmangel bei der Bundeswehr Imageprobleme und mehr Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Wer einmal einen praktischen Eindruck von einemArbeitgeber gewonnen hat, tut sich leichter mit der Entscheidung, obbesagter Arbeitgeber dauerhaft der richtige ist. Arbeitsgebiete, dieAtmosphäre unter den Kollegen, Kundenverhalten und vieles mehr sindbekannt. Deshalb gibt es Hospitanzen und Praktika. Nach derAbschaffung der Wehrpflicht 2011 fehlt der Bundeswehr dieseverpflichtende Praxisphase. Sie gerät immer wieder in dieSchlagzeilen, weil es dem Nachwuchs entweder an Zahl oder an Qualitätmangelt. Kein Wunder. Mit ein paar - zugegeben sehr guten -Werbefilmen sind nicht viele wirklich qualifizierte junge Menschen zulocken. Die Bundeswehr hat gleich ein ganzes Bündel von Problemen:Sie hat ein schlechtes Image, mit häufig unzureichender veralteteroder nicht funktionierender Ausrüstung. Die regelmäßigwiederkehrenden Kameraden- und Ausbildungsskandale machen es nichtreizvoll, Vater Staat an dieser Stelle als Dienstherren zu haben.Unsere Soldaten müssen inzwischen weit weg von Familien und Freundenüber Wochen Dienst tun. Die Arbeit ist nicht ungefährlich und spieltsich in unbequemen Weltgegenden ab. Gleichzeitig benötigt die Armeeimmer besser ausgebildetes Personal. Waffensysteme, Maschinen,Navigationsgeräte erfolgreich zu bedienen, erfordert großes Wissenund Geschick. Die gutqualifizierten Menschen bekommen angesichtsbrummender Wirtschaft und fehlender Fachkräfte im Zivilbereich leichtangenehmere und teils besser bezahlte Arbeitsplätze. Und schließlich:Die Debatte läuft nicht in Richtung Bundeswehr. DieSicherheitsdiskussion dreht sich um Weihnachtsmärkte und andereGroßveranstaltungen. Da ist die Bundeswehr nicht gefragt.Internationale Einsätze werden nicht gelobt, sondern in derÖffentlichkeit eher kritisiert. Wer will sich schon ständig für seineBerufswahl rechtfertigen müssen? Nach mehr als 70 Jahren Frieden imKern des europäischen Festlandes ist das Bewusstsein, dass eineschlagkräftige Landesverteidigung zwingend erforderlich ist, merklichzurück gegangen. Trotz zurückgekehrter Spannungen mit Russland glaubtniemand wirklich, dass "die Russen kommen", wie es früher hieß. DasGegenteil ist richtig. Die sehr unterschiedlichen Herausforderungenund Bedrohungen von Afrika bis Saudi-Arabien, die veränderte Positionder USA, die schon genannten Reibereien mit Moskau sollten klarmachen, dass die Bundeswehr nicht vernachlässigt werden darf.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell