Neue Westfälische (Bielefeld): NRW führt das Schulfach Wirtschaft ein Entgegen den Fakten Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Um die politische Bildung der Schülerinnen undSchüler in NRW steht es schlecht, vor allem Jugendliche mitMigrationshintergrund ziehen es nur selten in Erwägung, sichpolitisch einzubringen - und wie reagiert die Landesregierung? Sieverankert an den Schulen das Fach Wirtschaft. Man kann die Einführungals kontrafaktisches Manöver begreifen, das Studien über dasVerhältnis von Politik und Wirtschaft an Gymnasien und Gesamtschulenvöllig ignoriert. Dagegen hat die zuständige FDP-Ministerin YvonneGebauer bislang keine Untersuchung für die Notwendigkeit derWirtschaftskunde im Klassenzimmer vorgelegt. Stattdessen argumentiertsie ernsthaft mit der Vermittlung von Alltagswissen wie dem richtigenUmgang mit Handyverträgen. Es bleiben zig Fragen für dieVerbändeanhörung: Aus welchem Blickwinkel sollen die Schüler an die"Wirtschaft" herangeführt werden? Inwiefern setzt sich dasUnterrichtsfach mit der Verantwortungsethik, mit Sozialpartnern undGewerkschaften auseinander? Doch selbst eine kritischeWirtschaftslehre wiegt noch lange nicht den Bedarf an politischerBildung auf. Jahrelang hat die FDP den Bürgern eine ideologiefreieBildungspolitik versprochen. Jetzt sieht es so aus, als tue sie genaudas Gegenteil.