Neue Westfälische (Bielefeld): NRW fördert den Quereinstieg in die Hausarzttätigkeit finanziell Prämien verlagern das Problem nur Carolin Nieder-Entgelmeier

Mit dem Regierungswechsel in NRW 2017 ist derHausärztemangel nun endlich auf der Agenda der Landesregierung. Mitder Schaffung zusätzlicher Medizin-Studienplätze, der Förderung vonNiederlassungen und Anstellungen von Hausärzten in kleinen Kommunensowie der Landarztquote im Medizinstudium hat NRW-GesundheitsministerKarl-Josef Laumann Modelle auf den Weg gebracht, die denHausärztemangel beheben sollen. Ob diese Maßnahmen greifen, lässtsich jedoch noch lange nicht absehen. Deshalb ist es verständlich,dass die Landesregierung auch nach kurzfristigen Lösungen sucht, umdie flächendeckende medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten. Dernun eingeschlagene Weg, die Lücken in der hausärztlichen Versorgungzu schließen, indem in Krankenhäusern neue Lücken gerissen werden,ist jedoch der falsche. Denn auch Krankenhäuser, insbesondere inRegionen wie OWL, haben bereits jetzt große Probleme, geeignetesPersonal zu finden. Im Zusammenspiel mit weiteren Personalengpässen,die die Krankenhäuser aufgrund der Abwerbeprämien befürchten, sowieüberfüllter Notaufnahmen, entsteht eine Situation, die diePatientenversorgung gefährdet. In diesem Fall führt der geförderteQuereinstieg in die Allgemeinmedizin also lediglich zu einerVerschiebung des Ärztemangels und behebt das Problem nicht. Um denHausärztemangel kurzfristig anzugehen, muss die Landesregierung nebender finanziellen Förderung Modelle entwickeln, die sich an den neuenLebensmodellen von Nachwuchsmedizinern orientieren.