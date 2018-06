Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Wirtschaftsminister: Drittes Entfesselungspaket noch vor der Sommerpause

Bielefeld (ots) - Bielefeld. NRW-Wirtschaftsminister hatangekündigt, dass er dem Landeskabinett noch vor der Sommerpause seindrittes "Entfesselungspaket" zur Stärkung der nordrhein-westfälischenWirtschaft zur Entscheidung vorlegen will. Wie der FDP-Politiker imGespräch mit der In Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen"(Montagsausgabe) sagte, werde es dabei vor allem um eineBeschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Bauund die Erweiterung von Industrieanlagen gehen. Unter anderem sollenbei der Planung von technischen Anlagen die komplexen Abstimmungenund Beteiligungen im Vorfeld des Genehmigungsantrags optimiert undbeschleunigt werden.Mit den Gesetzesänderungen und Verwaltungsbestimmungen der"Entfesselungspakete" will die schwarz-gelbe Landesregierung, diejetzt ein Jahr lang im Amt ist, die Wirtschaft von bürokratischenHemmnissen "entfesseln", damit NRW wieder stärkeresWirtschaftswachstum entfalten kann. Zu den bereits beschlossenenGesetzesänderung gehört unter anderem eine Lockerung derLadenschluss-Bestimmungen, die Abschaffung der sogenanntenHygiene-Ampel für Lebensmittelbetriebe, die Überarbeitung desTariftreue- und Vergabegesetzes, eine Verbesserung derRahmenbedingung für erneuerbare Energien und eine Abschaffung derFlächenverbrauchsgrenze von 5 Hektar pro Tag. "Wir wollen NRW zummodernsten und gleichzeitig umweltfreundlichsten Industriestandort inEuropa machen", sagte Pinkwart.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell