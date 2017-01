Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Städtetags-Chef Clausen zur AfD-Aussperrung in Oberhausen

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Chef des NRW-Städtetags,Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), hat Verständnis dafürgeäußert, dass die Stadt Oberhausen ihre Congresshalle nicht der AfDfür ihren am Sonntag stattfindenden Landesparteitag zur Verfügungstellen will. Auch wenn der entsprechende Beschluss des OberhausenerHauptusschusses rechtlich wackelig sei, so stelle er doch einrichtiges politisches Signal dar, sagte Clausen der in Bielefelderscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Dienstagausgabe) . DieAfD nehme eine immer bedenklichere Entwicklung. Nicht zuletzt dieradikale Rede des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke habe nocheinmal deutlich gemacht, dass sich zumindest Teile der AfD nicht mehrauf dem Boden der demokratischen Grundordnung bewege. Hier gelte esfür die demokratischen Parteien klare Zeichen zu setzen. Inzwischenhat der AfD-Landesverband NRW-Klage eine gegen die Aussperrung durchdie Stadt Oberhausen vor dem Landgericht Duisburg eingereicht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell