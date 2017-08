Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Städtetag fordert mehr Geld vom Land für notleidende Kommunen

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die Kommunen in NRW erwarten von derneuen Landesregierung mehr finanzielle Hilfe, um zusätzliche Aufgabenin den Bereichen Schule und Kindergärten sowie die steigenden Kostender Sozialhilfe bewältigen zu können. Wenn das Land wieder zurück zuneun Jahren Gymnasium und die Kita-Angebote ausweiten wolle, müsse esauch die Kosten dafür übernehmen, sagte der Vorsitzende desNRW-Städtetages, Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), imGespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Mittwoch-Ausgabe).Sorgen bereitet dem kommunalen Spitzenverband auch die immerweiter auseinander klaffende Entwicklung der armen und reichenKommunen. "Wir erwarten vom Land, aber auch vom Bund, Hilfen, damitdie Schere nicht weiter auseinander geht", sagte Clausen. So müssedas Land die Gelder des gesamten kommunalen Stärkungspakt aus eigenenMitteln aufbringen, also auch die Mittel, die bisher allen Kommunen,auch den ärmeren, bei der Gemeindefinanzierung für den Stärkungspaktabgezogen würden. Clausen nahm am Dienstag gemeinsam mit Vertreterndes Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes an einemSpitzengespräch im NRW-Schulministerium teil.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell