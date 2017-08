Bielefeld (ots) - Der nordrhein-westfälische SPD-Chef MichaelGroschek hat die Ministerehrenkommision der NRW-Landesregierungaufgefordert, intensiv zu prüfen, ob die Besetzung desMedienministeriums mit dem Medienunternehmer StephanHolthoff-Pförtner (CDU) im Sinne des Ministergesetzes sei. "Jemand,der Medienpolitik über Jahre maßgeblich auf der anderen Seitegestaltet hat, müsste einsichtig genug sein, um zu erkennen, dass ervielleicht für viele Ministerposten geeignet ist, aber nicht geradefür den des Medienministers", sagte Groschek der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Freitag-Ausgabe).Holthoff-Pförtner steht in der Kritik, weil er Minister fürMedienfragen ist und gleichzeitig Miteigentümer eines der mächtigstenMedienkonzerne in NRW, der Funke-Mediengruppe, ist. Bis zu seinemAntritt als Minister war Holthoff-Pförtner außerdem Präsident desVerbandes der Deutschen Zeitschriftenverleger. Einen Rücktritt desMedienministers forderte Groschek in dem Zeitungsinterview nicht,plädiert aber "für eine sehr intensive Diskussion darüber imLandtag".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell