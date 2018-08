Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Regierung verteidigt E-Sport

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Vor dem Beginn derComputerspiele-Messe Gamescom hat NRW-Sportstaatssekretärin AndreaMilz (CDU) Formate des E-Sport verteidigt. In einem Gespräch mit derin Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwoch) warnte Milzdie großen Sportverbände davor, sich den elektronischen Wettkämpfen"voreilig zu verschließen". Die nordrhein-westfälischeLandesregierung werde sich "keine Entscheidung darüber anmaßen, wasfür die heranwachsenden Generationen unter regulären Sport fallensollte". Aus Sicht der CDU-Politikerin ist die sportliche Komponenteim E-Sport zwar "noch gering ausgeprägt". Jedes E-Sport-Spielerfordere aber Hingabe und Siegeswillen, "in der Gaming-Szene siehtman sich selbst aber noch längst nicht vollständig als Gruppe vonAthleten".Der Landessportbund NRW hatte einer Aufnahme der Computerspiele inden klassischen Sport eine Absage erteilt. "E-Sport ist kein Sport",heißt es in einem Grundsatzpapier zur steigenden Nutzung digitalerEndgeräte. Während Spieler in der Simulation künstliche Figuren ineiner virtuellen Welt steuern, "werden klassische Sportlerinnen undSportler unmittelbar, auch körperlich, mit den Folgen ihres Handelnskonfrontiert". Auch der Deutsche Fußball-Bund lehnt den E-Sport alsMitglied der Sportfamilie ab.Den klassischen Sport sieht die schwarz-gelbe Landesregierung inNRW durch E-Sport kaum herausgefordert. "Die Begeisterung, die fürdie Menschen vom Sport ausgeht, ist meines Erachtens so groß und dieKraft des organisierten Sports so stark, dass der Sport derKonkurrenz durch den E-Sport selbstbewusst entgegentreten kann",sagte Staatssekretärin Milz. Als gering schätzt sie die Gefahr ein,dass junge Menschen künftig eher Computer spielten statt "tatsächlichSport zu treiben, individuell oder im Verein". Milz erlebe täglich,"wie attraktiv der klassische Sport in all seinen Facetten für dieMenschen ist".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell