Bielefeld (ots) - Bielefeld (nw). NRW-MinisterpräsidentinHannelore Kraft sieht in der AfD eine Gefahr für Sicherheit undArbeitsplätze. "Die AfD stellt unsere Demokratie in Frage und willdie gesellschaftliche Vielfalt abschaffen. "Sie will dieGesellschaft spalten", sagte Kraft der in Bielefeld erscheinendenNeuen Westfälischen (Mittwochausgabe). Wenn die Mitgliedsstaaten derEuropäischen Union ihre Grenzen wieder hochzögen und aufNationalismus und Abschottung setzten, "gefährdet das nicht nurunsere Sicherheit, sondern auch unsere Arbeitsplätze". Kraft siehtEuropa zudem in der Verantwortung, "wenn es darum geht, die Werteeiner freien und demokratischen Gesellschaft zu verteidigen".Rechtspopulistische Parteien wie die Alternative für Deutschlandschürten dagegen Ängste. Die SPD-Politikerin empfahl, den Blick fürjene Bürger zu schärfen, die "in ihrer Verunsicherung zurzeit zudiesen Rechtspopulisten tendieren". Sie halte es für"geschichtsvergessen, wenn viele den Frieden in Europa inzwischen alsselbstverständlich ansehen".