Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) warnt vor sinkender Tarifbindung

Bielefeld (ots) - Angesichts der gespaltenen Arbeitswelt hatNRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für eine Stärkung derSozialpartnerschaft geworben. In einem Gespräch mit der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe) sagte Laschet,ihm bereite es "Sorge, dass die Tarifbindung nachlässt". Wenn immerweniger Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert seien, "werdenTarifverhandlungen auch für Arbeitgeber schwieriger".Nordrhein-Westfalen hat mit einem Anteil von 62 Prozent derBeschäftigten einen verhältnismäßig hohen Organisationsgrad. DieTendenz aber sei rückläufig, sagte Laschet vor dem Tag der Arbeit."Wenn man gerechte Arbeitsbedingungen will, braucht man eine starkeTarifbindung und betriebliche Mitbestimmung." Vor seinem Auftritt beider Maikundgebung in Bielefeld hat der NRW-Regierungschef dieErrungenschaften der Arbeiterbewegung gewürdigt. Der 1. Mai habe"immer noch eine große Bedeutung", sagte Laschet. Überall auf derWelt gingen nun wieder Arbeitnehmer auf die Straße, um für ihreRechte zu demonstrieren. In vielen Ländern sei das allerdings nochein schwerer Kampf. "Bei uns in Deutschland ist der Tag seit derGründung der Bundesrepublik von großer Bedeutung. Es ist gut, dass esihn gibt." Laschet erneuerte seine Forderung nach besserenArbeitsbedingungen für die Paketzusteller. Im Prinzip seien dergrenzenlose Warenverkehr und die Freizügigkeit von Arbeitnehmern inder EU eine gute Sache. "Sie darf aber nicht missbraucht werden, umLohndumping zu betreiben, wie etwa im Paket- und Transportgewerbeoder der Fleischindustrie", so Laschet. "Deshalb appellieren wir andie Bundesregierung, nach der Fleischindustrie nun auch dieArbeitsbedingungen von Paketzustellern endlich zu verbessern."DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach kritisierte gegenüber derNeuen Westfälischen "die mafiösen Strukturen in der Paketbranche".Den Fahrern fehlte "oft der Mut, sich zu organisieren, weil sofortdie Kündigung droht", sagte Buntenbach. Die Gewerkschafterin forderteklare gesetzliche Regelungen. "Das ist eine Frage der Würde und nichtder Parteifarben."