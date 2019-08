Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Ministerin Scharrenbach prüft Firmen auf Lohngleichheit

Bielefeld (ots) - Bielefeld. NRW-Gleichstellungsministerin InaScharrenbach will Firmen auf Lohngleichheit prüfen. In einem Gesprächmit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Donnerstagausgabe) sagte Scharrenbach, sie werbe "immer dafür, mirzu zeigen, wo es kein Equal Pay gibt". Bekomme sie konkrete Hinweise,"kann ich die Firmen direkt ansprechen".In öffentlichen Tarifverträgen dürfe es "natürlich erst rechtkeine Diskriminierung geben", sagte Scharrenbach. "Dort gehen wirderzeit einem vorgelegten Sachverhalt nach."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell