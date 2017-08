Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Koalition verabschiedet sich von der schwarzen Null Willkommen in der Realität Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Auch eine schwarz-gelbe Landesregierung kann dieGesetze der Ökonomie nicht außer Kraft setzen. Wer mehr Polizisteneinstellen will, wer Kitas und Krankenhäusern finanziell unter dieArme greifen will, der muss viele Millionen Euro dafür ausgeben. Dasist so, und das kann am Ende auch ein noch so geschicktesPolit-Marketing nicht ändern. So überrascht es nicht, dass die vonCDU und FDP getragene Landesregierung nun offenbar einsehen muss,dass sich die in der Oppositionszeit und besonders in den Wochen vorder Wahl immer wiederholte vollmundige Behauptung, wenn erst einmaldie eigenen Leute am Ruder seien, dann könne die Schuldenlast desLandes endlich abgebaut werden, schon rund 100 Tage nach der Wahl alsschlichte Wahlkampf-Rhetorik erweist. Die Schuldenlast des Landeswird erst einmal größer. Und Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU)scheut wie der Teufel das Weihwasser auch auch die Ankündigung,wenigsten im kommenden Haushaltsjahr - dem ersten, das dann die neueRegierung allein zu verantworten hat - eine schwarze Null erreichenzu können. Also werden im kommenden Jahr weitere Schulden dazukommen,wenn die versprochenen mehr Lehrer an den Schulen, mehr Polizeibeamteund mehr Mitarbeiter in der Justiz und darüber hinaus auch noch mehrGeld für die Krankenhäuser in NRW Realität werden sollen. Einesallerdings sollte bei der Debatte über das gebrochene Sparversprechender neuen Landesregierung nicht unter den Tisch fallen. Es ist gut,dass die unterfinanzierten Kindertagesstätten in NRW einenordentlichen Batzen mehr Geld bekommen. Und es ist auch gut, dass dieKrankenhäuser, die seit Jahren nicht genug Mittel für die notwendigenInvestitionen haben, mehr Geld bekommen - auch wenn die angekündigten250 Millionen Euro nur ein Anfang sein können. Und es ist gut, dassdie neue Landesregierung das Personal bei Polizei undVerfassungsschutz aufstockt, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Nurnebenbei bemerkt sei, dass auch die alte Landesregierung die Zahl derKommissaranwärter von 2.000 auf 2.300 erhöhen wollte. Es wäre haltnur besser gewesen, die heutigen Regierungsparteien wären vor derWahl so ehrlich gewesen, nicht das Unmögliche zu versprechen, nämlichgleichzeitig mehr und weniger Geld auszugeben. Willkommen in derRealität, liebe Landesregierung!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell