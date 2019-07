Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Integrationsminister Stamp (FDP) dringt auf Ditib-Reformen

Bielefeld (ots) - "Weniger Doktrin aus Ankara"Bielefeld. Vor dem Kongress zum "Muslimischen Engagement in NRW"hat Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) den Islamverband Ditibzur Unabhängigkeit vom türkischen Staat aufgefordert. In einemGespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Montagausgabe) sagte Stamp, die Ditib sei "ein heterogenes Gebilde",manche Mitglieder und Gemeinden sehnten Veränderungen in ihremVerband herbei. "Wir hoffen auf eine Graswurzelbewegung innerhalb derDitib."Der größte deutsche Moscheeverband ist eng an die türkischeReligionsbehörde Diyanet gebunden. In den vergangenen Jahren hat dieDitib, unter anderem nach Spionagevorwürfen, einiges an Vertrauenverspielt. Stamp ermutigte die liberalen Ditib-Mitglieder zu eineroffenen Debatte über freiheitlich-demokratische Werte. "Wir wünschenuns weniger Doktrin aus Ankara", sagte der NRW-Vizeministerpräsident."Politik sollte bei der Religionsarbeit nicht im Vordergrund stehen."Die klassische Ditib-Arbeit in den Gemeinden umfasse wie inchristlichen Kirchengemeinden vor allem Seelsorge.Der Kongress in Düsseldorf soll Muslimen in NRW ein Forum füreinen kritischen Dialog bieten. Aus Sicht vonNRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) fühlen vieleMenschen muslimischen Glaubens gesellschaftlich zurückgesetzt. "Wennman sonntags in der Kirchengemeinde hilft, gilt das in Deutschlandals ehrenamtliches Engagement", sagte die türkischstämmigeChristdemokratin. "Wenn man dasselbe in einer Moschee macht, gilt dashäufig immer noch als Parallelgesellschaft."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell