Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Grüne kritisieren Kramp-Karrenbauers Europa-Kurs

Bielefeld (ots) - Der Europa-Kurs von CDU-Chefin AnnegretKramp-Karrenbauer ist auf Kritik der nordrhein-westfälischen Grünengestoßen. In einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden NeuenWestfälischen (Mittwochausgabe) sagte der Vorsitzende der NRW-Grünen,Felix Banaszak, es sei "fahrlässig, mit Grenzschließungen imSchengenraum zu drohen und damit eine der zentralen Errungenschaftendes europäischen Friedensprojekts in Frage zu stellen". So falle dieCDU in die Zeit vor Helmut Kohl zurück.Der Vorsitzende des mitgliederstärksten Landesverbandes der Grünenforderte CDU-Bundesvize Armin Laschet auf, die pro-europäischenPositionen in der Union zu verteidigen. Der NRW-Ministerpräsidentsolle sich "dem Rechtsschwenk seiner Partei verweigern", sagteBanaszak.Kritik übte auch der Spitzenkandidat der NRW-FDP für dieEuropawahl, Moritz Körner. Kramp-Karrenbauers Aussagen über dieeuropäische Freizügigkeit sei "billiges Europa-Bashing", sagte derLandtagsabgeordnete dem Blatt. Es sei das Gegenteil von kriminell,wenn Unternehmen über die europäischen Grenzen hinweg miteinanderhandelten.