Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Grüne dringen bei Jamaika auf sozialen Kurs

Bielefeld (ots) - Landeschef Lehmann: "Kein Beiboot zuSchwarz-Gelb, sondern Antreiber"Bielefeld. Die nordrhein-westfälischen Grünen verlangen nach derZwischenbilanz der Jamaika-Sondierungen klare Zielsetzungen fürsoziale Gerechtigkeit. In einem Gespräch mit der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe) sagte der Chef derNRW-Grünen, Sven Lehmann, seine Partei sei "kein bloßes Beiboot zuSchwarz-Gelb, sondern Antreiber für einen sozialeren Kurs". Einemögliche Jamaika-Koalition müsse "die Lebenssituation der Schwächstenin der Gesellschaft spürbar verbessern".Die Grünen NRW dringen auf die Abschaffung der sachgrundlosenBefristungen von Arbeitsverträgen. Solche Beschäftigungsverhältnisse"nähren Unsicherheit und sind gerade für junge Familien ein großesProblem", sagte Lehmann. Zudem wolle seine Partei Minijobszurückdrängen und in sozialversicherungspflichtigeArbeitsverhältnisse umwandeln. Minijobs seien "eine Armutsfalle imAlter, gerade für Frauen".Lehmann sprach sich außerdem für eine Veränderung derHartz-Gesetze aus. "Wir nehmen die Angst vieler Menschen vor sozialemAbstieg sehr ernst", sagte er. Der Chef der NRW-Grünen warb fürbessere Zuverdienstmöglichkeiten sowie eine Überwindung der"würdelosen Sanktionen und armutsfeste Regelsätze, gerade fürKinder". Ein Gradmesser für Jamaika sei, "ob die anderen Parteien zugrößeren strukturellen Veränderungen in der Sozialpolitik bereit sindals die Große Koalition es war".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell