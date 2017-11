Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Gesundheitsminister Laumann: Landarztquote kommt 2018

Bielefeld (ots) - Der neue NRW-Gesundheitsminister Karl-JosefLaumann (CDU) will mit einem ganzen Paket von Maßnahmen denzunehmenden Ärztemangel im ländlichen Raum bekämpfen. Schon 2018 sollan den NRW-Universitäten die Landarztquote eingeführt werden,kündigte der Minister im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden"Neuen Westfälischen" (Samstagausgabe) an. Dann sollen zehn Prozentder Studenten ihren Medizin-Studienplatz nicht mehr aufgrund einesSpitzen-Zeugnisses, sondern aufgrund ihrer Zusage erhalten, nach demStudium als Arzt aufs Land zu gehen. Außerdem sollen an allenmedizinischen Fakultäten des Landes Professorenstellen fürAllgemeinmedizin eingerichtet werden. An der Bielefelder Universitätsoll die achte medizinische Fakultät des Landes errichtet werden. Dieersten Studenten sollen dort noch in dieser Landtagsperiode, alsospätestens 2022 ihre Ausbildung beginnen, so Laumann weiter. Außerdemwill der CDU-Politiker, der selbst aus einem kleinen Ort imMünsterland kommt, die finanzielle Förderung für junge Ärzte, die aufdem Land arbeiten wollen, von 50.000 auf 60.000 Euro aufstocken. DieFörderung geht an Nachwuchsmediziner, die in Orten mit weniger als25.000 Einwohnern arbeiten wollen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell