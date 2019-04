Neue Westfälische (Bielefeld): Die NRW-FDP und die Abschaffung der Stichwahl Nibelungentreue Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Wenn ein Kreistagsfraktionsvorsitzender aus demRheinland auf dem Landesparteitag der FDP der eigenenLandtagsfraktion in aller Öffentlichkeit einen "Anschlag auf diedemokratische Kultur" vorwirft, dann ist das kein Pappenstiel.Gemeint ist die erneute Abschaffung der Stichwahl bei denBürgermeister- und Landratswahlen in NRW. Die Parteibasis völligüberrascht, im Koalitionsvertrag nicht ausgehandelt, hat die FDP -offenbar aus Nibelungentreue zum Koalitionspartner CDU - die eigenePosition geräumt und sich dem Willen der Christdemokraten gebeugt.Zur Erinnerung: noch 2011 hat die FDP, obwohl in der Opposition, derrot-grünen Minderheitsregierung bei der Wiedereinführung derStichwahl zur Mehrheit verholfen. Manche FDP-Kommunalpolitikerjedenfalls sind stinksauer, andere nehmen nur zähneknirschend hin,was ihre Landtagsfraktion da mit der CDU ausbaldowert hat. Das Bildder so harmonischen schwarz-gelben Polit-Ehe in Düsseldorf hatjedenfalls erste Risse. Es mag Argumente für, und es mag Argumentegegen die Stichwahl geben. Was aber gar nicht geht, ist, dasKommunalwahlrecht an dieser entscheidenden Stelle alle paar Jahrewieder zu ändern und die Bürger in ihrem vornehmsten demokratischenRecht zu verunsichern. Doch das scheint der CDU und leider auch derFDP-Spitze in Düsseldorf egal zu sein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell