Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-CDU fordert Aufarbeitung des Falls Amri durch den Landtag

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die NRW-CDU lehnt eine Untersuchungder Fehler im Fall des Attentäters Amri durch eine unabhängigeKommission, wie sie NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD)vorschlägt, ab. CDU-Landeschef Armin Laschet fordert stattdessen eineAufarbeitung möglicher Fehler durch den Düsseldorfer Landtag. Daserklärte er gegenüber der in Bielefeld erscheinenden NeuenWestfälischen (Donnerstagsausgabe). "Die Versäumnisse und Fehler inNordrhein-Westfalen müssen umfassend aufgeklärt werden", so Laschet.Bei einer Begutachtung müssten die Unabhängigkeit von derLandesregierung und umfassende Zugriffsrechte auf Zeugen und Aktensichergestellt sein. "Nur so kann die Begutachtung einen Beitrag zurAufklärungsarbeit im Parlament liefern. Der Landtag als gewählteVolksvertretung muss der Ort der öffentlichen Aufklärung bleiben."Der CDU-Landeschef reagiert damit auf die Ankündigung vonNRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), keinenUntersuchungsausschuss im Landtag einsetzen zu wollen. Kraft hattedies mit Verweis auf die bevorstehenden Landtagswahlen im Maiabgelehnt. Laschet erklärte weiter, die CDU habe erhebliche Zweifelan der Darstellung von Innenminister Ralf Jäger (SPD). Dieser habedie rechtlichen Möglichkeiten in seinem Verantwortungsbereich zurFestsetzung des späteren Attentäters Anis Amri nicht genutzt.