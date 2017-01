Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-CDU-Chef Laschet stellt Medizin-Fakultät an Uni Bielefeld in Aussicht

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der CDU-Spitzenkandidat für dieNRW-Landtagswahl im Mai, Armin Laschet, hat zugesagt, dass an derUniversität Bielefeld im Falle eine Regierungsbeteiligung der CDUeine medizinische Fakultät errichtet werden soll. In einem Gesprächmit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Freitagsausgabe) sagte der CDU-Politiker, die neue Fakultät werdeauf jeden Fall in einem Koalitionsvertrag stehen, so wie ihn die CDUabschließen wolle. Seit Jahren habe die CDU immer wiederFinanzierungsvorschläge für die Fakultät unterbreitet. Eine volleMediziner-Ausbildung sei in Ostwestfalen-Lippe erforderlich, um demÄrztemangel im ländlichen Raum zu begegnen. In Bielefeld wird dieErrichtung der medizinischen Fakultät seit Jahren gefordert - auchvon der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Sie wird aber bislang von derrotgrünen Landesregierung abgelehnt. Die hat stattdessenMedizinstudenten der Universität Bochum ermöglicht, einen Teil ihrerAusbildung an Kliniken in Ostwestfalen zu absolvieren. Kritikerhalten dieses sogenannte Bochumer Modell für nicht ausreichend.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell