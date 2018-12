Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Antisemitismus-Beauftragte mahnt zu Widerstand gegen Judenfeindlichkeit

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Angesichts der zunehmendenAnfeindungen gegen Juden hat Nordrhein-Westfalens ersteAntisemitismus-Beauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mehrWiderstand angemahnt. In einem Gespräch mit der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Montag) sagteLeutheusser-Schnarrenberger, es sei "dringend geboten, den Täternihre Grenzen aufzuzeigen". Unabhängig von der Frage, ob ein Übergriffstrafrechtlich relevant sei, "dürfen wir niemandem Antisemitismusdurchgehen lassen".Zu den Hauptursachen der steigenden Judenfeindlichkeit zähltLeutheusser-Schnarrenberger den rechten Populismus in Deutschland undEuropa. Dazu gehört aus ihrer Sicht der Einzug der AfD in denBundestag. "Was lange tabu war, scheint inzwischen gebrochen", sagtedie Ex-Bundesjustizministerin, "wenn die AfD etwa herumfabuliert überdie Zeit des Nationalsozialismus, die nach ihren Worten nur ein'Vogelschiss' in der deutschen Geschichte sei."Leutheusser-Schnarrenberger verortet die Tätergruppen nicht nur amrechten Rand. Häufig sei die Grenze zwischen Israelkritik undAntisemitismus fließend. Die FDP-Politikerin forderte, Zuwanderernaus arabischen Ländern klarzumachen, "welche Werte in unsererGesellschaft gelten". Dazu gehöre, dass Antisemitismus nicht geduldetwerde und das Existenzrecht Israels nicht infrage stehe, sagteLeutheusser-Schnarrenberger. Es sei "unerträglich, wenn Juden ausAngst auf ihre Kippa verzichten".Die NRW-Landesregierung hat Leutheusser-Schnarrenberger imNovember zur Antisemitismus-Beauftragten berufen. Sie wird demLandtag jährlich einen Bericht vorlegen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell