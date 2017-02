Neue Westfälische (Bielefeld): Münchner Treffen Die Unsicherheitskonferenz Ralf Müller, München

Bielefeld (ots) - Was waren das noch für Zeiten, als die Welt inzwei Blöcke aufgeteilt war. Damals warfen sich Amerikaner und Russenauf der "Münchner Sicherheitskonferenz" vor, Böses im Schilde zuführen. Das war's. Heute ist alles aus den Fugen geraten - auch dieKonferenz: Immer mehr Teilnehmer, immer mehr Konflikte, immer mehrDesinformation. Desinformation wird heute "Fake News" oder auchPostfaktisches genannt. Gemeint ist: Obwohl die Medien immer mehrInformationen in immer kürzerer Zeit transportieren, schwindet dieKlarheit. Autokraten machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt.Wenn sich der iranische Außenminister hinstellt und sein Land alsHort der Stabilität und des Friedens preist, wenn RusslandsAußenminister jeden Vorwurf der Einmischung in die Politik andererLänder zurückweist, und Iraks Regierungschef so tut, als hätte mandas Land unter Kontrolle, dann hat es keinen Sinn mehr zudiskutieren. Unter solchen Umständen wäre für die westlichorientierte, liberale, demokratische Welt ein fester Untergrundunverzichtbar. Doch dieser Teil der Welt destabilisiert sich selbst:In Europa durch populistische und nationalistische Strömungen, sowiedurch Europrobleme und Migration. Und in den USA regiert DonaldTrump. Während sich Vizepräsident, Verteidigungs- undHeimatschutzminister um Beruhigung der Verbündeten und klare Ansagenbemühten, zog ihr Chef vor Journalisten eine Show ab, die wenigeramüsierte als erschreckte. Ein Haudrauf-Präsident und diekomplizierten Konflikte der Welt - kann das gut gehen? DieUnberechenbarkeit Trumps hat sich nicht entschärft. Das Credo derTrump-Administration ist simpel und rückwärtsgewandt: Frieden durchStärke, wobei nur die militärische gesehen wird. Noch törichter istes, dass die Europäer doppelt so viel Geld für die Rüstung ausgebenwie Russland und über viel mehr Soldaten als die USA verfügen, abermangels Kooperation nur einen Bruchteil ihrer Fähigkeiten erreichen.Kein Konflikt der Welt ist gelöst, etliche haben sich verschärft,neue drohen und der Terrorismus ist nicht besiegt. Das ist das Fazitder Münchener Unsicherheitskonferenz. Viel Tröstendes gab es nichtaußer den Hinweis des UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan deMistura: "Krise bedeutet auch Chance". Wenn das stimmt, hat die Weltriesengroße Chancen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell