Neue Westfälische (Bielefeld): Mögliche Beobachtung der AfD Ein Fall für den Verfassungsschutz Jan Sternberg, Berlin

Die AfD hat ein Problem. Die Beobachtung durchden Verfassungsschutz wird immer wahrscheinlicher. Die Frage, wie diePartei damit umgehen soll, rührt an den Markenkern der AfD. Wiedieser aussieht, hat Parteichef Jörg Meuthen sehr klar formuliert:"In meiner Partei sind Sachen sagbar, die bei anderen indiskutabelsind." Die AfD ist der Toberaum der deutschen Politik. Unter diesemkleinsten gemeinsamen Nenner finden sich Libertäre und Konservative,Sozialisten und Nationalisten, Völkische und Volkswirte,Verschwörungstheoretiker und Machtstrategen zusammen. Ihr gemeinsamerWahlspruch lautet: Hier bin ich laut, hier darf ich's sein. Selbstder angekündigte Ausschluss eines antisemitischen Wiederholungstäterswie Wolfgang Gedeon führt zu einem "Stuttgarter Aufruf" seinerUnterstützer im Südwesten. Rund 1.000 Mitglieder schreiben darin:"Wir widersetzen uns allen Denk- und Sprechverboten innerhalb derPartei." Thüringens gerade wiedergewählter Landeschef Björn Höckenennt die Angst vor dem Verfassungsschutz wenig taktvoll "politischeBettnässerei". Das aber würde bedeuten, dass große Teile der Parteisich gerade in feuchten Laken wälzen. Denn das Dilemma ist fastunlösbar. Entweder die Partei bleibt auf ihrem Kurs und nimmt dieGeheimdienst-Beobachtung hin - dann muss sie damit rechnen, zumindestim Westen nicht mehr über die Werte bei den bayerischen undhessischen Landtagswahlen hinauszukommen. Dass die CDUgesellschaftlich konservativer wird, wird diesen Trend verschärfen.Oder die AfD führt einen langen, zermürbenden Kampf gegen eben jeneBegriffe, die ihr Führungspersonal aus der Büchse des Unsagbarengelassen hat: "Umvolkung", "Volksverräter", "Messermigranten" und soweiter. Bei dieser zweiten Option aber gilt, was Parteichef AlexanderGauland im Bundesvorstand gesagt haben soll, als das parteiinterneGutachten zur Vermeidung einer Geheimdienst-Beobachtung vorgestelltwurde: "Dann können wir uns selbst auflösen." Die AfD hat keineAlternative mehr. Ein gutes Zeichen ist das nicht unbedingt. Denn dieWahlkämpfe des Jahres 2019 wird sie härter und radikaler führen alsalle zuvor.