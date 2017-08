Neue Westfälische (Bielefeld): Modernisierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals Aufwertung für die Region Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Rund 12,4 Millionen Euro investieren der Bundsowie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in die Erhaltungdes Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Gut angelegtes Steuergeld? AlleAnzeichen sprechen aktuell dafür. Wenn die Planungen so umgesetztwerden wie vorgesehen und in ein ganzheitliches Gesamtkonzepteingebettet werden. Ein erster Schritt hierfür wurde bereits 2008getan: Das Denkmal wurde, gemeinsam mit dem Hermannsdenkmal, in dieStraße der Monumente eingegliedert; ein Netzwerk, das sich zum Zielgesetzt hat, Erinnerungsorte deutscher Geschichte besser zuvermarkten. Nun geht es um das Denkmal selbst. Wie es aussieht, wirddie sanierte Ringterrasse mit dem Besucherzentrum, das die Kaiserzeiterklärt und nicht glorifiziert, sowie der Gastronomie diese Landmarkedeutlich aufwerten. Ostwestfalen-Lippe bekommt ein touristischesHighlight erster Güte, das die Chance hat, ein Publikumsmagnet zuwerden. Hier liegt ein kleiner Pferdefuß: 175 Pkw-Parkplätze direktunterhalb des Denkmals sind für die Besucherströme an Wochenenden zuwenig. Die Ergänzung durch einen intelligent organisiertenShuttlebusservice ist dringend anzuraten.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell