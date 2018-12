Neue Westfälische (Bielefeld): Mobilität Die Wende muss her Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Alle reden von der Mobilitätswende. Allen istklar, dass wir nicht länger kurze und längere Strecken mit dem Autozurücklegen dürfen, wenn wir umweltbewusst und gesund leben wollen.Die Klimaziele, die derzeit in Katowice diskutiert werden, sind nurunter mehr Verzicht auf den Individualverkehr zu erreichen.Gleichwohl darf und soll die Wirtschaft nicht durch Verbote in diesemBereich abgewürgt werden. Was also tun? Erstens ist es gut, dass mitder Fertigstellung der Nordumgehung A 30 in Bad Oeynhausen und Löhneund auch mit der absehbaren Vollendung der A 33 zweiAutobahn-Abschnitte in der Region bald befahrbar sind, auf die OWLlange gewartet hat. Das entlastet Tausende Anlieger in denbetroffenen Orten, lässt Verkehr fließen und Wirtschaftfunktionieren. Zweitens benötigt die Region einen funktionierendenSchienenverkehr für Personen und Güter. Da aber sieht es katastrophalaus. Es kommt einem Abenteuer gleich, mit der Eurobahn von Bielefeldnach Münster zu fahren. Auf dem Papier eigentlich eine Strecke, aufdie der Pkw absolut überflüssig ist. Aber Zugausfälle, krasseVerspätungen und unterirdischer Service schrecken davor ab, vom Autoauf die Bahn umzusteigen. Deshalb ist es richtig und höchste Zeit,dass der Nahverkehrsverbund den Eurobahn-Verantwortlichen dieDaumenschrauben anlegt. Gleiches gilt für den Fernverkehr. DieStrecke Bielefeld - Berlin ist mit dem ICE unschlagbar. Eigentlich.Doch allein am Dienstag brannte in Hannover ein Triebwagen, Züge ausBerlin fuhren gar nicht erst los, Reisende benötigten mehr als sechsStunden. Das alles verführt nicht zum Umsteigen auf dasumweltfreundlichste Verkehrsmittel. Sieben Milliarden mehr benötigtdie Bahn, um ihr Streckennetz auf dem Laufenden zu halten. Es fehlenTausende Mitarbeiter und auch Fahrmaterial. Das alles ist ein Jammer.Und ein Versagen des Eigentümers. Die Bundesverkehrsminister dervergangenen Jahre haben mit der Bahn die falschen Ziele verfolgt.Privatisierungsversuche, Sparen am falschen Ende und Prestigeobjekte(Stuttgart 21) machen den Schienen-Fernverkehr kaputt. Die neueSchnellstrecke München - Berlin zeigt, dass die Bahn in einem Landvon der Größe Deutschlands ein unschlagbares Verkehrsmittel ist. Da,wie im Nahverkehr muss dringend die Wende her.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell