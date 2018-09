Neue Westfälische (Bielefeld): Ministerpräsident Laschet und der Hambacher Forst Glaubwürdigkeit beschädigt Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Die Aktivisten im Hambacher Forst dürften sichgefühlt haben wie in einem Hitchcock-Film. Wochenlang warten sieangespannt auf den Tag, an dem RWE-Mitarbeiter und Polizei in denWald vorrücken werden. Nun ist er für sie losgegangen, der Horror im"Hambi". Ihr jahrelanger Widerstand - vorerst scheint er gebrochen.Die Umweltschützer ahnten ja, was passieren würde. Wie schweres Gerätin den Wald fahren und sich in die Kronen der Hainbuchen undStieleichen emporschieben würde. Im Wald reagiert man nunfassungslos, dass die Landesregierung für die RäumungBrandschutzvorschriften anführt. Und wirft ihr vor, alsErfüllungsgehilfin für den Energiekonzern RWE zu handeln, jedenfallsim vorauseilenden Gehorsam. Man muss diese Meinung nicht teilen, umsich zumindest über Ministerpräsident Armin Laschet zu wundern.Wochenlang, bis zum Tag des Zugriffs, hat er jede Vermittlerrolleabgelehnt. Ausgerechnet er, der sonst gerne den Landesvater gibt. Ertat, als sei er ein Unbeteiligter angesichts eines der größtenPolizeieinsätze in der Landesgeschichte. Während er so argumentierte,hat er längst gewusst, wann und wie seine Landesregierung in denKonflikt eingreifen würde. Glaubwürdiger ist er damit nicht geworden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell