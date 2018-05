Neue Westfälische (Bielefeld): Michael Schulte wird Vierter beim Eurovision Song Contest So macht der ESC wieder Spaß! Lena Vanessa Niewald

Bielefeld (ots) - Germany - Zero Points. Der Klassiker in denvergangenen Jahren. Deutschland landet mit irgendeinem längstvergessenen Möchte-gern-Ohrwurm auf den hinteren Plätzen. Oder garauf dem allerletzten Rang. Das Bild war oft das gleiche: Dieosteuropäischen Länder schieben sich die Punkte gegenseitig zu, undbedanken sich artig bei den Moderatoren für einen "unglaublichtollen, phänomenalen Abend". Und die Deutschen gehen leer aus.Genauso war es. Und genauso haben es alle wieder erwartet. Seit LenaMeyer-Landruths Sieg lief es nicht mehr. ESC-Fieber adé. Warum alsosollte es dieses Jahr besser werden? Die Antwort hat einen rotenLockenschopf, eine außergewöhnliche Stimme und vor allem eins: eineGeschichte, die berührt. Michael Schulte präsentierte seinen Songüber seinen verstorbenen Vater und plötzlich stand Deutschland amEnde eines - zugegeben austauschbaren - ESC-Abends auf dem viertenPlatz. Mit Gefühl, Ausstrahlung und ohne viel Bling Bling. Und daswurde endlich belohnt. Plötzlich macht der Eurovision Song Contestwieder Spaß, plötzlich sind doch wieder alle ein bisschen "ESC". Undplötzlich fangen alle wieder an zu träumen. Ist nächstes Jahr wiederein deutscher Sieg drin? Typisch. Man muss es doch nicht direktübertreiben. Genießen und freuen über einen guten, erfolgreichenAbend reicht erstmal völlig aus. Aber es war ein Zeichen - und zwarein schönes. Na bitte Deutschland, geht doch!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell