Neue Westfälische (Bielefeld): Merz und sein Millioneneinkommen Glaubwürdigkeit angekratzt Martin Krause

Bielefeld (ots) - Friedrich Merz ist im Schaulaufen für denCDU-Vorsitz ins Fettnäpfchen getappt. Er hat sich erst alsEinkommensmillionär geoutet, dann aber doch postuliert, ein Mitgliedder "gehobenen Mittelschicht" zu sein. Damit hat er reichlich wenigFingerspitzengefühl bewiesen - denn das Statistische Bundesamtspricht von etwa 19.000 Einkommensmillionären im Land. Merz gehörtalso zu den oberen 19.000. High Society, so besang Louis Armstrongdie schmale Schicht im Musical "Die oberen Zehntausend". Vielleichtist Merz auch nur mit den Begrifflichkeiten durcheinander geraten.Mit Mittelstand nämlich wird in Deutschland eine traditionsreicheUnternehmensform gemeint - und zwar jene Art von Familienunternehmen,in de-nen die Eigentümer im Management aktiv sind. Es gibt sie auchin OWL: Diese Firmen können groß sein und ihre Eigner wohlhabend -und doch zählen sie sich oft zum Mittelstand. Dahinter verbirgt sichauch ein Commitment. Ein ganz anderes Thema ist, ob Merz wegen seinerEigenwahrnehmung das Verständnis für die Sorgen der echtenMittelschicht abgesprochen werden darf. Der frühere saarländischeMinisterpräsident Oskar Lafontaine etwa ist oft wegen seinerprotzigen Villa angefeindet worden. Seit 2005 gehört er zur Spitzeder Linkspartei. Er ist alles andere als arm. Und doch reklamiert er,Politik für die Ärmeren zu machen. Merz ist Aufsichtsratschef derdeutschen Tochter von Blackrock, der größten Investmentfirma derWelt. Er kennt sich aus mit großem Geld. Doch sein Erfolg alsRechtsanwalt und Lobbyist ist ihm nicht vorzuwerfen, im Gegenteil.Wir wollen ja erfolgreiche Politiker. Merz wird sich aber fragenlassen müssen, was er der Mitte der Gesellschaft zu bieten hat.Könnte er als Chef einer Volkspartei auch Anwalt vonMindestlohnempfängern und Alleinerziehenden, Zugewanderten undRentnern sein? Die Glaubwürdigkeit des CDU-Politikers ist angekratzt.Man darf gespannt sein, wie er nun sein Image poliert.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell