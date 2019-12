Neue Westfälische (Bielefeld): Mehrheit der SPD-Mitglieder für das Duo Esken/Walter-Borjans Neue Führung, neue Verantwortung Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Vor der Großen Koalition in Berlin liegt eine spannende Woche.Der Mitgliederentscheid zur neuen SPD-Spitze hat die politische Szenerie in derBundeshauptstadt wieder lebendig gemacht. Auf der Unionsseite reichen dieUrteile von der Machtübernahme der SPD-Linken über die These, die neue Führungsei eine Marionette des Juso-Chefs Kühnert bis zur Mahnung zur Koalitionstreue.Die SPD schwankt zwischen der Forderung nach Ausstieg aus der Koalition und demAppell an eine konstruktive Arbeit aller Flügel. Mit der Entscheidung fürWalter-Borjans/Esken jedenfalls wird die inhaltliche Debatte auf neue Punkteausgerichtet. Dabei kann man den Hinweis der Union, es werde keinen neuenKoalitionsvertrag geben und deshalb müsse sich die SPD disziplinieren, alsTaktik abtun. Schließlich hat die Union selbst beim Soli-Beitrag einen Bedarf anNachverhandlungen. Vielleicht ist es sogar ein Gewinn, dass an solchen Themenwieder die Unterschiede der Volksparteien klar werden. Beim Thema Mindestlohndarf man gespannt sein. Nicht nur, dass der unterlegene SPD-Vizekanzler Scholzdies zum Thema gemacht und mit einem deutlichen Anstieg auf zwölf Euro geworbenhat - auch der Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft,NRW-Arbeitsminister Laumann, tritt für eine solche Anhebung ein. Man darf alsogespannt sein, mit welchem Thema genau SPD oder Union die Debatte um ein Endeder Koalition starten wollen. Und die SPD selbst? Sie sucht intensiv nach einemWeg, die Gefahr einer Spaltung der Partei einzudämmen. Norbert Walter-Borjansweiß, dass er vermutlich nicht mal die NRW-Landesgruppe seiner Partei imBundestag auch nur annähernd in Richtung Koalitionsbruch steuern kann. Dagegensprechen das bislang Erreichte wie auch die desaströsen Umfragezahlen fürSozialdemokraten. Ebenso wenig dürfte die neue SPD-Spitze davon überzeugt sein,dass es gut ist, einer CDU-Minderheitsregierung mit einem von denSozialdemokraten mitverantworteten Haushalt 2020 das Feld allein zu überlassen.Schließlich: Auch bei den Gewerkschaften wird ein Koalitionsausstieg kaumFreunde finden. DGB-Chef Hoffmann jedenfalls spricht vorrangig über dieModernisierung der Gesellschaft als Aufgabe einer Großen Koalition und wenigerüber den Sozialstaatsauftrag der SPD. Der SPD-Parteitag und die Woche dahinwerden also interessant. Dort muss sich zeigen, wie Führungsverantwortungübernommen wird. In der SPD. Und auch darüber hinaus.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4455501OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell