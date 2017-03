Neue Westfälische (Bielefeld): Medizinische Fachkräfte für Schulen gefordert Inklusion mit Abstrichen Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Lehrer sollen Wissen und Werte vermitteln,unterrichten und erziehen, Radikalisierungen erkennen undMedienkompetenz vermitteln, Flüchtlinge integrieren und behinderteund nicht behinderte Schüler gemeinsam unterrichten. Die Liste derAufgaben und Anforderungen, die Staat und Gesellschaft an Lehrerstellen, lässt sich endlos fortführen. Eine der größtenHerausforderungen, die Lehrer derzeit bewältigen, ist die Inklusion.Ein großer Begriff für Zugehörigkeit, die dann erreicht ist, wennjeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, überall dabei sein kann,also auch in der Schule in der Nachbarschaft. Mit der Umsetzung derInklusion an Schulen wird behinderten Schülern die Teilhabe amSchulalltag außerhalb von Förderschulen ermöglicht. Das führt nebendem rasanten Abbau von Förderschulen vor allem zu Überforderung inden Schulen, die erst seit Kurzem inklusiv arbeiten. Darunter leidenjedoch nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler und Eltern. Mitunterist der Leidensdruck so hoch, dass Lehrer auf Bitten von Eltern undSchülern die medizinische Versorgung von kranken Kindern undJugendlichen übernehmen, obwohl sie dafür nicht ausgebildet wurden.Der Wille, Inklusion zu ermöglichen, ist groß, doch dieRechtssicherheit fehlt. Insbesondere bei der Abgabe von Medikamentenkönnen Fehler schwerwiegende Folgen haben, für die im Zweifel Lehrerzur Rechenschaft gezogen werden. Zur Umsetzung der Inklusion gehörtdeshalb zwingend die Bereitstellung von medizinischem Fachpersonal.Andernfalls ist ein sicherer und angstfreier Unterricht für Lehrernicht zu gewährleisten. Profitieren würden davon übrigens alleSchüler, denn auch bei Schülern ohne klassischen Förderbedarf steigtdie Zahl mit chronischen Erkrankungen oder Problemen wie Übergewicht,die Schulgesundheitsfachkräfte mit Präventionsangeboten zumindesteindämmen können.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell