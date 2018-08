Neue Westfälische (Bielefeld): Medizinfakultät im Kampf gegen den Hausärztemangel Wünsche der Ärzte umsetzen Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - OWL ist eine starke Wirtschaftsregion, bekanntfür Möbel, Nahrungsmittel, Maschinenbau und Mode. Ein weitererwichtiger Wirtschaftszweig ist die Gesundheitswirtschaft, die oft imSchatten der bekannten Branchen steht. Hinzu kommen Krankenhäuser undMediziner, bundesweit bekannt für ihre Expertise in derHumboldt'schen Trias von Forschung, Lehre und Versorgung, und die inDeutschland einzigartige Fakultät für Gesundheitswissenschaften ander Universität Bielefeld. OWL ist Gesundheitsregion, doch trotzdieser Stärken wie keine andere Region in NRW von einer medizinischenUnterversorgung bedroht. Aktuell fehlen in OWL 175 Hausärzte. MitBlick auf den Altersdurchschnitt der Mediziner wird die Zahl weitersteigen. Mit der Gründung der Medizinfakultät in Bielefeld erhofftsich die Politik Abhilfe. Doch die Hoffnung auf den Klebeeffektreicht nicht aus, um dem Ärztemangel zu begegnen. Politik undkassenärztliche Vereinigungen müssen zeitgleich an einer Systemreformarbeiten, die auf die Bedürfnisse der Patienten eingeht und dieWünsche der Ärzte beachtet, die sich andere Lebensmodelle wünschen,als die Ärzte, die sich in den Ruhestand verabschieden. NeueArbeitszeitmodelle sind dafür ebenso wichtig wie eine faire Vergütungfür den Hausarzt auf dem Land.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell