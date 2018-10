Neue Westfälische (Bielefeld): Medizinfakultät in Bielefeld bekommt Kontur Weichenstellungen im Eiltempo Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Erst im Juni 2017 beschloss dasnordrhein-westfälische Landeskabinett, an der Universität Bielefeldeine Medizinische Fakultät zu gründen. Ein gutes Jahr später stehtbereits die inhaltliche Ausrichtung der neuen Fakultät in Forschungund Lehre, erste Professorenstellen werden ausgeschrieben. DieseWeichenstellungen im Eiltempo sind richtig und wichtig. Sie zeigenaber auch, wie hoch der Handlungsdruck ist. NiedergelasseneAllgemeinmediziner fehlen allerorts. Die Medizinerausbildung wurdevon der Politik in allen Bundesländern sträflich vernachlässigt. Esist gut, dass NRW hier zeitnah gegensteuert. Denn natürlich wird esviele Jahre dauern, bis die ersten Mediziner die an der UniversitätBielefeld ihr Staatsexamen abgelegt haben, in Ostwestfalen-Lippe einePraxis eröffnen werden. Doch mit einer Fakultät vor der Haustürsteigen die Chancen kräftig, dass dies passiert. Mit denForschungsschwerpunkten neuropsychiatrische Krankheitsbilder sowieKommunikation/Vernetzung setzt die neue Fakultät richtigeSchwerpunkte. Spannend bleibt, wie die Kooperation mit den Klinikenaussieht und wie die finanziellen Rahmenbedingungen hierfür geregeltwerden. Doch die ersten Weichenstellungen machen Mut, dass es auchhier zu einer praktikablen Lösung kommen wird.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell