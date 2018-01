Neue Westfälische (Bielefeld): Medien-Info: Integrationspauschale: NRW will 100 Millionen Euro weiterreichen

Bielefeld (ots) - Die schwarz-gelbe Landesregierung hat sich nundoch dazu entschlossen, wenigstens einen teil der von Bund bereitgestellten Integrationspauschale an die Kommunen des Landesweiterzureichen. Insgesamt erhält das Land im Jahr 2018 438,8Millionen Euro. Nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden"Neuen Westfälischen" sollen davon 100 Millionen Euro an die Kommunenfließen. Über einen entsprechenden Vorschlag von NRW-FinanzministerLutz Lienenkämper beraten die Regierungsfraktionen CDU und FDP heute.Lienenkämper hatte bei der Einbringung des Etats zunächst erklärt,die Kassenlage des Landes lasse eine Weiterleitung derIntegrationspauschale 2018 nicht zu undwar dafür von den kommunalenSpitzenverbänden und von der Opposition kritisiert worden. Nun habesich die fiannzielle Lage des Landes verbessert, deshalb könne diePauschale nun wenigstens teilwesie weitergeleitet werden. Das Geldwird vom Bund bereitgestellt, um damit die Kosten der Integration vonFlüchtlingen zu kompensieren. Die kommunalen Spitzenverbände hattenstest darauf hingewiesen, dass die Integrationspauschaleweitergeleitet werden müsse, weil diese Kosten im Wesentlichen in denKommunen anfallen würden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell