Neue Westfälische (Bielefeld): Margot Käßmann fordert, bei Armut mehr hinzuschauen

Bielefeld (ots) - Die Theologin Margot Käßmann bedauert, dass dieDebatte um die Migration andere wichtige Themen wie die Armutüberlagert. "Die Pflege, der Zustand der Schulen und die Frage, wieMenschen mit einem ganz geringen Lohn zurecht kommen, sind mindestensebenso wichtig", sagte die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende der inBielefeld erscheinenden Zeitung Neue Westfälische (Montagausgabe)."Zur letztgenannten Gruppe gehören im übrigen auch diePaketzusteller, die gerade in den Wochen vor Weihnachten besondersviel zu tun hatten", so Käßmann weiter. Es gebe noch andere Fragen,die die Menschen sehr bewegten. "So müssen wir bei der Armut mehrhinschauen. Die Proteste in Frankreich zeigen was sich entwickelnkann, wenn das ignoriert wird. Es ist dann schwierig, das wiedereinzufangen", betonte Käßmann. Zudem warb die Theologin im Interviewvor Weihnachten um Toleranz und ein friedliches Miteinander. "Es sindnicht nur Muslime, Juden oder Schwule, denen derzeit Ignoranz undIntoleranz entgegenschlägt", so Käßmann. "In diesem Jahr wurden inDeutschland 147 Frauen von ihren Partnern ermordet. Ein Thema, das inder öffentlichen Debatte nicht stattfindet."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell