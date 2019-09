Neue Westfälische (Bielefeld): Machtkampf in der Öko-Partei Grüne Wirklichkeit Thomas Seim

Bielefeld (ots) - In ein paar Tagen wird es ernst für die Grünen.Dann blicken alle Partei- und Fraktionsmitglieder gebannt inDeutschlands Südwesten, weil der bislang einzige Ministerpräsidentder Partei, Winfried Kretschmann, sagen will, wie es weiter geht. Mitihm, seinem Amt - und wohl auch mit seiner Partei. Man müsse mit ihmrechnen, sagte Kretschmann kürzlich mit Blick auf eine erneuteKandidatur, fügte aber hinzu: "Entschieden bin ich nicht."Unentschiedenheit - das ist das alte Dilemma der Grünen. Bislangverschwindet es hinter phänomenalen Umfrage- und Wahlergebnissen.Frustriert von den Politik-Projekten der großen Koalition wenden sichdie Wähler seit Monaten immer stärker der neuen Star-Partei zu.Robert Habeck, der smarte Parteichef, und seine inhaltlich deutlichstärkere Co-Vorsitzende Annalena Baerbock sammeln ein, was Union undSozialdemokratie an Politik-Defiziten liegen lassen. Die Grünen tundies mit einer Friedensbotschaft, die man lange vermisste: Siestreiten nicht mehr. Die Flügel versammeln sich brav hinter derFührung, lehnen sich zurück und genießen 20-Prozent-Umfragen und guteErgebnisse. Das macht sie attraktiv, auch weil eine ehemalserfolgreiche FDP als Alternative für ein liberal-fortschrittlichesWählerlager unter Christian Lindner derzeit komplett ausfällt. Soweit, so gut. Aber die Lage der Grünen wirkt stabiler als sie ist.Dies zeigt die Kampf-Kandidatur um den Vorsitz derBundestagsfraktion, die der frühere Parteichef Cem Özdemir nunankündigt. Sie lenkt den Blick wieder auf das alte Dilemma: DiePartei will nach allen Seiten offen sein und entscheidet dieRichtungsfrage nicht im Grundsatz. In Bremen eröffnet sieRot-Rot-Grün erstmals im Westen eine Perspektive. InSchleswig-Holstein regiert sie in einer Jamaika-Koalition mit FDP undCDU; sie lernt dabei, dass unter Führung von Union und FDP der Ausbauder - als Markenkern der Grünen etablierten - Windenergie praktischzum Stillstand kommt. 2018 soll die Zahl neuer Windräder unter derdes Vorjahres gelegen haben. Die Kandidatur Cem Özdemirs könnteKlarheit bringen. Schafft es der Baden-Württemberger an die Spitzeder Fraktion, wäre die grüne Wirklichkeit klarer als bislangentschieden - für Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün. Özdemir wäre fürdie Öko-Partei also ein neues Signal der Politisierung. Das würdeauch für die designierten Spitzenkandidaten bei der nächstenBundestagswahl, Habeck und Baerbock, eine neue Herausforderungbedeuten. Inhaltlich. Smart reicht dann nicht mehr.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell