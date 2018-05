Neue Westfälische (Bielefeld): Leutheusser-Schnarrenberger kritisiert schwarz-gelbes Polizeigesetz

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Ex-Justizministerin SabineLeutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat das geplante Polizeigesetz derschwarz-gelben NRW-Regierung kritisiert. "Nordrhein-Westfalen schießtüber das Ziel hinaus", sagte Leutheusser-Schnarrenberger der inBielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwoch). Die FDP nehmedie Bürgerrechte ernst, "aber es gibt noch Luft nach oben", sagte sieüber ihre Partei.Angesichts des Unterbindungsgewahrsams, der in Nordrhein-Westfalenlaut dem Gesetzentwurf bis zu einen Monat verhängt werden kann,mahnte Leutheusser-Schnarrenberger die FDP zur Verteidigungrechtsstaatlicher Errungenschaften. "Bei dem Polizeigewahrsam hättesich meine Partei an die Koalitionsvereinbarung halten sollen", sagtesie. "Da stehen sieben Tage drin und nicht ein Monat."Wegen der im Gesetz vorgesehenen geheimen polizeilichenErmittlungsarbeit im Internet warnte Leutheusser-Schnarrenberger voreiner Verschiebung der Grenze zu den Nachrichtendiensten. "DiePolizei sollte bei einer konkreten Gefahr handeln", sagte dieFDP-Politikerin. Das sei "ihre klassische Aufgabe". Die Trennliniezur geheimdienstlichen Tätigkeit verschiebe sich, "wenn Polizei, wiejetzt geplant, weit im Vorfeld eingreift". Dies sei ein"Paradigmenwechsel".Aus Sicht der ehemaligen Bundesministerin sind die Möglichkeiteneiner parlamentarischen Kontrolle der Polizei damit gestört. Siekritisierte die Verallgemeinerung des Rechtsbegriffs der "drohendenterroristischen Gefahr", mit deren Hilfe die Regierungen der Länderversuchten, "Maßnahmen der Polizei nun auch außerhalb einerTerrorgefahr zu rechtfertigen". Damit senke man die Eingriffsschwellefür die Polizei - "dieser gefährliche Trend sollte gestoppt werden".Mehr Gesetze garantierten nicht gleich eine bessere Gefahrenabwehr.Trotz der gestiegenen Terrorgefahr sei die innere Sicherheit inDeutschland "in einer guten Verfassung".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell