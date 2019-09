Neue Westfälische (Bielefeld): Landtagswahl Alarmruf für Berlin Carsten Heil

Bielefeld (ots) - CDU und SPD sind bei den Landtagswahlen inBrandenburg und Sachsen gerade nochmal davon gekommen. Aber sie habengrößere Blessuren einstecken müssen als nur ein "blaues Auge".Immerhin sind sie in Brandenburg (SPD) und Sachsen (CDU) als größteFraktion bestätigt worden. Das können sie angesichts deutlicherVerluste in beiden Ländern aber nicht als Erfolge verkaufen. DieParteien der bisherigen Regierungskonstellationen werden nicht zurTagesordnung übergehen können. Sie haben wegen des Erfolges der AfDund der Grünen keine Mehrheiten mehr in Potsdam und Dresden.Allerdings hat sich die AfD nicht glorreich durchgesetzt. Auch wennnur ein Bruchteil der Wahlberechtigten in Deutschland gestern gewählthat, und das auch noch im Osten, wo eine komplett andere politischeStimmung herrscht als in den westlichen Ländern, ist es doch einAlarmruf für die Bundespolitik. Die in der GroKo vereinten einstigenVolksparteien haben ein dickes Problem. Obwohl sie in der BerlinerRegierungsarbeit Erfolge vorzuweisen haben, sind die Menschen ihrerüberdrüssig. Oder die Wählerinnen und Wähler wissen nicht mehr, wofürsie stehen. Die CDU hat unter Angela Merkel ihr Profil aufgegeben:Auf neue Fragen wie Klima, Digitalisierung, geostrategischeVerantwortung keine Antworten; die Kernkompetenz Wirtschaftspolitikin Zeiten des Booms aufgegeben. Wirtschaftsminister Peter Altmeierstößt in Zeiten zunehmender Sorgen mit seinen Plänen bei derWirtschaft auf Unverständnis. Dass Chefin Annegret Kramp-Karrenbauerins Kabinett eingetreten ist, erweist sich als Riesenfehler. Sie kanndie CDU nicht profiliert gegen die GroKo fit machen und in dienächsten Wahlen führen. Die SPD ist mit sich selbst beschäftigt undführungslos, ihre Kandidaten für den Vorsitz überbieten sich mitwohltätigen Vorschlägen als kämen die Arbeitsplätze aus der Steckdoseund das Geld für soziale Leistungen liege in unendlicher Fülle imKeller. Belohnt werden die Sozialdemokraten dafür bei Wahlen nicht.Immerhin scheinen die Spitzen-Genossen verstanden zu haben, dass siedie SPD als Partei, nicht als Regierungspartei in einer GroKo für dienächste Bundestagswahl positionieren müssen. Äußerungen derÜbergangs-Ko-Vorsitzenden Malu Dreyer lassen darauf schließen. EineMöglichkeit: Olaf Scholz als Vorsitzenden wählen, der dann dasKabinett verlässt, um die SPD neu aufzustellen. Ohne die aktuelleRegierung sofort aufzugeben, was verantwortungslos wäre. Das wäre eindiplomatischer Drahtseilakt, der aber zu neuen politischenKonstellationen führen könnte.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell