Neue Westfälische (Bielefeld): Lage in Afghanistan Mut zur Ehrlichkeit Marina Kormbaki, Berlin

Bielefeld (ots) - Heute auf den Tag genau vor 16 Jahren tratDeutschland dem Krieg in Afghanistan bei. Die Protokolle jenerBundestagsdebatte vom 22. Dezember 2001 zeugen von Zuversicht. DieRedner des damaligen rot-grünen Regierungsbündnisses und der Unionzeigen sich erleichtert über den Sturz der Taliban durch dieUS-Armee. Jetzt, so der Tenor, könne mit dem Bau von Schulen begonnenwerden. Deutsche Soldaten könnten eine "Starthilfe für diesen neuenpolitischen Prozess" leisten. Sie dauert nun schon eineinhalbJahrzehnte an, ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Der Krieg,den man in Deutschland lange nicht als solchen bezeichnen wollte,geht ins 17. Jahr. Im Gespräch ist jetzt kein Abzug, sondern eineAufstockung der Truppe am Hindukusch. Die Verteidigungsministerin undder Außenminister haben in dieser Woche den Boden für diese Debattebereitet. Binnen weniger Tage haben Ursula von der Leyen und SigmarGabriel das Bundeswehrfeldlager in Masar-i-Scharif besucht. Beidehaben sich die Klagen der Soldaten über den Personalmangel vor Ortangehört. Beide haben Verständnis gezeigt und auf den Bundestagverwiesen. Anfang nächsten Jahres, bei der anstehenden Verlängerungdes Afghanistan-Mandats, werden die Abgeordneten auch über dessenAufstockung zu entscheiden haben. Es droht eine verdruckste Debatte.Zu groß scheint die Gefahr, dass die Entsendung weiterer Soldaten alsEskalation gedeutet wird. Als Eingeständnis des Scheiterns. Doch dasverkennt die Komplexität der Lage. Seit drei Jahren rückt dieBundeswehr nicht mehr aus zum Gefecht. Sie kämpft nicht mehr, siesoll den afghanischen Streitkräften das Kämpfen beibringen. Das istder Kern der NATO-Mission "Resolute Support". Zurzeit bilden 60Berater ihre Verbündeten aus. Die übrigen der 980 im Mandatvorgesehenen Soldaten sind zu deren Schutz und Unterstützung vor Ort.Angesichts der Größe und der Gefahren im Zuständigkeitsgebiet derDeutschen ist das zu wenig. Zudem müssen sie bei der Schulung derAfghanen meist bei null anfangen. Wenn es dem Bundestag ernst ist mitder Befähigung der Afghanen zur Selbstverteidigung, muss er dieBundeswehr entsprechend ausstatten. Alles andere ist unehrlichgegenüber den Bürgern und verantwortungslos gegenüber der Armee. EineAufstockung birgt allerdings keine Erfolgsgarantie. Ob aus einemLand, in dem jeder Clanchef seine eigene Miliz unterhält, ein Staatzu machen ist, ist fraglich. Deutschland muss sich der Frage nach demSinn des Einsatzes grundsätzlich stellen. Mut zur Ehrlichkeit ist im17. Kriegsjahr überfällig.