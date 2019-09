Neue Westfälische (Bielefeld): Kommunalwahl in NRW am 13. September 2020

Bielefeld (ots) - Die nächsten Kommunalwahlen in NRW sind für den13. September 2020 terminiert. Das hat eine Sprecherin desNRW-Innenministeriums gegenüber der Neuen Westfälischen in Bielefeld(Mittwoch-Ausgabe) mitgeteilt. Es wird nur diesen einen Wahltermingeben, weil die schwarz-gelbe Landesregierung die Stichwahlen perGesetz abgeschafft hat. Eine endgültige Entscheidung desVerfassungsgerichts zu diesem Thema ist allerdings noch nichtgefallen. Die eigentliche Wahlperiode endet erst am 31. Oktober deskommenden Jahres. Damit handelt es sich um die längste Wahlperiode,die es in Nordrhein-Westfalen bislang gegeben hat. Sie dauert sechsJahre und vier Monate. Hintergrund dieser langen Zeitspanne ist dasBemühen der Landesregierung, die Amtszeiten der Bürgermeister zuharmonisieren.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell