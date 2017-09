Neue Westfälische (Bielefeld): Kommunaler Diesel-Gipfel: Städtetag bereitet sich auf Fahrverbote vor

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bielefeld (ots) - Düsseldorf/Bielefeld. Der Städtetag NRW fordertdie Einführung der Blauen Plakette für schadstoffarme Dieselfahrzeugenach Euro-6-Norm, um auf Fahrverbote vorbereitet zu sein. Wie derVorsitzende Pit Clausen (SPD), der in Bielefeld erscheinenden "NeuenWestfälischen" (Freitagsausgabe) erklärte, wollten auch die StädteFahrverbote wegen zu stark verunreinigter Luft vermeiden. Doch es seizu befürchten, dass Gerichte einzelne Verbote verhängen würden. "Dennwir brauchen im Falle von Fahrverboten ein Instrument, umschadstoffarme Autos zu kennzeichnen. Und er wird klugeAusnahmeregelungen geben müssen", sagte Clausen, derOberbürgewrmeister von Bielefeld ist. Auch in seiner Stadt sindzuletzt Stickoxis-Werte gemessen worden, die über dem Grenzwertliegen. Bielefeld gehört deshalb auch zu den Städten, denen eineKlage der Umwelthilfe droht. Außerdem bräuchten die Städte mehr Geldvon Bund und Land für den "erheblich unterfinanzierten ÖffentlichenNahverkehr", so Clausen. Nur durch eine Förderung von ÖPNV,Fahrradverkehr und E-Mobilität seien die Schadstoffe in der Luft zureduzieren. Der NRW-Städtetag formulierte seine Position im Vorfelddes kommunalen Diesel-Gipfels, zu dem Kanzlerin Angela Merkel (CDU)die Spitzen zahlreicher Städte eingeladen hat. Heute kommen aufEinladung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mehrereNRW-Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände zusammen. Mit dabeisind unter anderem die Stadtoberhäupter von Essewn Gelsenkirchen,Aachen und Düsseldorf, Städte die auch beim Diesel-Gipfel imKanzleramt vertreten sein werden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell