Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Zu wenig Schwimmkurse in OWL Eltern in der Pflicht Anneke Quasdorf

Bielefeld (ots) - Wer in OWL ein Kind zur Einschulung schickenwill, das schwimmen kann, muss es am dritten Geburtstag für einenKurs anmelden oder später ordentlich draufzahlen. Der Grund: Es gibtzu wenig Bäder, in denen die Vereine ihre Kurse abhalten können. Dasist besorgniserregend und ärgerlich, weil Kommunen, Länder und Bundseit Jahren um die Problematik wissen und das Bäderschließen trotzdemmunter weitergeht. Auch 2018 wurden bundesweit wieder 70Schwimmstätten geschlossen, weil sie zu sanierungsbedürftig sind. DieFolgen sind dramatisch. Immer weniger Menschen lernen solideschwimmen, was sich bereits deutlich in der Ertrinkungsstatistikzeigt. Es gibt aber auch noch andere Konsequenzen, die das Problemlangfristig zuspitzen werden. Weil viele Schwimmvereine ohne Bäderauf dem Trockenen sitzen, lösen sie sich auf. Dort aber werdenRettungsschwimmer und Schwimmlehrer ausgebildet, von denen es dannabsehbar ebenfalls zu wenige geben wird. Insofern sind dieForderungen des DLRG nach einem bundesweiten Masterplan zum Erhaltund Ausbau der Bäder zwingend richtig und notwendig. Neben Kommunenund Bund gibt es aber auch noch einen anderen Adressaten, derunbedingt in die Verantwortung gehen muss, um die Situation zuverbessern - und das sind die Eltern selbst. Bundesweit beklagenKitas und Grundschulen, dass sie immer mehr Aufgaben übernehmenmüssen, die eigentlich Elternsache sind. Durch die Bank bestätigenFachkräfte in den Schwimmvereinen, dass es hier genau das Gleiche ist- und dass diese Tatsache ihre Arbeit extrem erschwert: Schwimmkurseverlängern sich, weil Kinder überhaupt erst an Wasser gewöhnt werdenmüssen. Dabei wäre das nicht nötig, wenn Eltern mit ihnen regelmäßigschwimmen gehen würden. Und im Verhältnis stellen die Vereine immernoch viele Seepferdchenabzeichen aus - deutlich weniger aber dasJugendschwimmabzeichen Bronze, das ein Kind überhaupt erst alssicheren Schwimmer qualifiziert. Der Grund: Die Eltern, so dieAussage der Lehrer, kümmern sich nicht um die Weiterführung derSchwimmausbildung. Da nützt dann auch das ausreichendste und breitgefächertste Kursangebot nichts.