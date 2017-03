Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Der private Nachhilfemarkt boomt Chancengleichheit bleibt unerfüllt Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Der private Nachhilfemarkt boomtChancengleichheit bleibt unerfüllt Carolin Nieder-Entgelmeier Auchzehn Jahre nach dem Abi denke ich noch immer an die Verzweiflung imMatheunterricht zurück. Mit jeder 5 manifestierte sich meineAbneigung gegen das Fach, denn trotz Lernhilfen in der Familie und imFreundekreis, wollte der Knoten, so formulierte es mein Lehrer,einfach nicht platzen. Erst als Nachhilfeschülerin mit dem Ziel, einfinales Versagen in der Abschlussprüfung und damit ein schlechtesAbitur zu verhindern, gelang der erste Erfolg. Dank privaterNachhilfe in kleinen Gruppen platzte der Knoten. Allerdings nur, weilmeine Eltern mir diese Chance finanziell ermöglichen konnten. VieleFamilien können das nicht. Im Schnitt investieren Eltern monatlich 87Euro in Nachhilfe, um den Notenschnitt zu verbessern oder, um dasSitzenbleiben zu verhindern. Kinder aus Familien, die diesen Betragam Ende des Monats nicht übrig haben, haben demnach weniger Chancenauf schulischen Erfolg und damit auch beruflichen Erfolg. Verschärftwird die Chancenungleichheit auch gesetzlich, das beweist ein Urteildes Sozialgerichts Düsseldorf, wonach Jobcenter die Nachhilfekostenfür die Kinder von Hartz-IV-Empfängern nur dann übernehmen, wenn dieVersetzung gefährdet ist. Das Gericht wies die Klage einer Mutter ab,die ihrer Tochter Nachhilfe für eine möglichst gute mittlere Reifeermöglicht hat und die 2.000 Euro Nachhilfekosten ersetzt habenwollte. Laut Gericht muss das Jobcenter dafür jedoch nicht aufkommen,weil der Maßstab das Erreichen des Hauptschulabschlusses ist. Dochist dieser Maßstab noch zeitgemäß? Es gibt immer wenigerAusbildungsberufe, für die der Hauptschulabschluss alsZugangsvoraussetzung ausreicht. Der Trend im Ausbildungsmarkt zuimmer höheren Abschlüssen sorgt ebenso wie die steigende Zahlzulassungsbeschränkter Studienfächer dafür, dass der Bedarf anNachhilfe steigt und damit das Einkommen von Eltern eine immergrößere Rolle für schulische und berufliche Erfolge von Kindernspielt. Das Problem der Chancenungleichheit können die Schulendemnach nicht alleine lösen. Doch erst dann, wenn Schule individuelleFörderung so anbieten kann, dass alle Kinder, unabhängig ihrersozialen Herkunft, davon profitieren, kann von Chancengleichheit dieRede sein. Das heißt jedoch nicht, dass die Zahlen der Abiturientenund der Ausnahmeschüler weiter steigen sollen, denn die aktuelleSchülergeneration ist nicht schlauer als andere. Auch das ist einFehler im System, denn nicht alle Kinder haben die Voraussetzung, umes bis zum Abitur zu schaffen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell