Finanztrends Video zu



mehr >

Bielefeld (ots) - Das ist doch mal eine gute Nachricht: Die USAsollen nach dem Willen ihres Präsidenten Donald Trump nicht mehr"Weltpolizist" sein. Das hat Trump beim überraschenden Truppenbesuchim Irak jetzt ganz offen erklärt. Dem Himmel sei Dank. Denn die Rolleals Weltpolizist haben die Vereinigten Staaten von Kuba über Vietnam,Angola, Chile, Irak und viele andere Länder nicht besonders gutausgefüllt. Immer dasselbe: Bomben werfen, Soldaten schicken,missliebige Regierungen stürzen und dann - keinen Plan. Unter einemPräsidenten Trump bestünde wenig Hoffnung, dass die USA klügervorgingen, Menschen und Minderheiten mitbedächten und eineVorstellung davon entwickelten, wie es nach dem Krieg weitergehenkönnte. Der positive Ruf der Amerikaner hat in den vergangenenJahrzehnten von der wirklich großartigen Leistung der Befreiung unddes Wiederaufbaus Europas nach dem Zweiten Weltkrieg gelebt. Dafürkann Europa, dafür muss Deutschland den Verbündeten jenseits desAtlantiks immer dankbar sein. Danach war einzig der US-Angriff aufAfghanistan im Jahr 2001 berechtigt. Es war eine gerechtfertigteVerteidigung nach den Terror-Angriffen auf New York und Washington.Die Verbündeten standen an der Seite der USA. Die wollen nicht mehrfür die Integrität und Sicherheit des Westens einstehen, so Trump.Das ist die Kehrseite der Medaille. Denn ohne die Vereinigten Staatenoder zumindest mit weniger USA sieht die Nato als westlichesVerteidigungsbündnis schwach aus. Nun rächt es sich, dass die EUkeine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, keine gemeinsamestreitbare Armee und keine gemeinsamen strategischen Ziele hat. Undes rächt sich, dass Europa nach der großen politischen Wende1989/1990 vom Ende der Geschichte geträumt und die Friedensdividendeverbraten hat, statt sie in die eigene Sicherheit zu investieren. Dasmüssen Deutschland, Frankreich, Italien und alle anderen Europäer nunschnell nachholen. Die Welt ist keine friedliche und wird es aufabsehbare Zeit auch nicht werden. So wünschenswert das auch wäre.Selbst nach einem Ende der Präsidentschaft Trumps werden die USAnicht mehr die Rolle spielen wie unter George Bush senior. Dasdeutete sich bereits beim Demokraten Obama an, dem der Pazifikwichtiger als der Atlantik war. Das müssen die Europäer endlichbegreifen und entsprechend handeln. Ohne politische Einigkeit undhohe gemeinsame Investitionen ins Militär wird Europa zerriebenwerden.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell