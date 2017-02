Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Volksbegehren gegen Turbo-Abi Eine Lücke im Gesetz Martin Fröhlich

Bielefeld (ots) - NRW hat ab heute die Wahl - zweifach. DasVolksbegehren gegen das Abitur nach acht Jahren findet auf zweiEbenen statt: auf der inhaltlichen, in der es um Schulpolitik geht.Und auf der formellen, in der es um Basisdemokratie, um direkteBeteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen geht. DieArgumente für und wider das Turbo-Abi sind ausgetauscht. Dass etwasgeändert werden muss, scheint unstrittig. Nur was, das ist unklar.Die Parteien haben Reformvorschläge gemacht. Die Landtagswahl aberfindet statt, bevor die Listen am 7. Juni geschlossen werden. So kannes sein, dass die neue Regierung sich mit der großen Streitfrageauseinandersetzen muss. Vorausgesetzt, "G9 jetzt" bringt die knapp1,1 Millionen Unterschriften zusammen. Fest steht, dass alle, die dasTurbo-Abi abschaffen wollen, aktiv werden müssen. Sie müssen inBürgerbüros und andere Ämter gehen oder online Formulare bestellen.Wahlbenachrichtigungen gibt es nicht. Eigeninitiative ist gefragt.Auch beim Versuch herauszufinden, wann und wo man abstimmen kann.Völlige Freiheit haben die Verwaltungen darin, ob und wie sie auf dasVolksbegehren hinweisen. 2011 beschloss der Landtag das Gesetz zurErleichterung von Volksbegehren. Er wird nachbessern müssen, denn dieKriterien zur Veröffentlichung sollten klar genannt werden. Dass manbeim letzten Begehren 1978 nicht über Infos auf Internetseitennachdachte, ist klar. Heute muss man das.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell