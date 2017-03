Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Verbrauchertäuschung im Supermarkt Vergackeiert Carolin Nieder-Entgelmeier

Bielefeld (ots) - Schwein in der Geflügelwurst, Mogelpackungen inder Süßwarenabteilung oder alkoholfreies Bier mit Alkohol. DieTäuschung von Verbrauchern ist Teil eines Supermarktbesuchs. Zwarwerden die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln auf der Verpackungaufgeführt, doch ohne Lupe und Biologiestudium sind diese Listen nurschwer zu verstehen. Schlechte Nachrichten für alle Verbraucher: Auchdie vermeintlich einfache Entscheidung am Eierregal für Produkte ausKäfig-, Boden-, Freiland- oder Biohaltung wird kompliziert. Durch denAusbruch der Vogelgrippe ändern sich die Haltungsbedingungen fürLegehennen, denn in weiten Teilen Deutschlands hat GeflügelAusgehverbot. Aus Regionen mit Stallpflicht kann es derzeit alsokeine Eier aus Freiland- oder Biohaltung geben, doch als solcheswerden sie verkauft. Möglich macht das die EU mit einer Verordnung,die besagt, dass Eier zwölf Wochen lang als Freilandeier verkauftwerden dürfen, auch wenn die Hennen im Stall bleiben müssen. FürBioeier gilt das auch, sogar ohne zeitliche Befristung. DieseVerordnung, die Verbraucher täuscht und konventionelle undbiologische Landwirtschaft ungleichmäßig betrifft, führt zu Betrug.Niederländische Landwirte, die falsch deklarierte Freilandeierverkaufen, oder das baden-württembergischeLandwirtschaftsministerium, das die Stallpflicht für einen Tagaussetzt, um die EU-Frist auszuhebeln, wollen weitere finanzielleEinbußen verhindern. Das ist verständlich, täuscht aber klar dieVerbraucher. Anstatt Verbraucher länger zu vergackeiern, sollte dieEU es Staaten und Produzenten ermöglichen, Eier zu den üblichenPreisen zu verkaufen, allerdings nur mit einem Hinweis auf dieStallpflicht.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell