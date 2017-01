Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Überstunden bei der Polizei auf Rekordniveau Bürger im Blick behalten Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Die neuen Zahlen, die die Gewerkschaft derPolizei (GdP) über die Überstunden der Beamtinnen und Beamtenvorlegt, sind gewaltig, die Anforderungen an die rund 40.000Beamtinnen und Beamten im bevölkerungsreichsten BundeslandNordrhein-Westfalen enorm. Die Innere Sicherheit ist das Topthema füralle politischen Parteien zu Beginn des Superwahljahres 2017. 4,5Millionen Überstunden der Polizei in NRW sind eine enorme Hypothekbei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben, auch wenn diese Zahlvom Innenministerium noch nicht offiziell bestätigt wird. Selbst wenndie Zahl am Ende etwas niedriger sein sollte als die Gewerkschaftausgerechnet hat, ist die Botschaft dieses Trends klar: Die Politikhat weiter akuten Handlungsbedarf, wenn sie die Sicherheit im Landgewährleisten will. Die Zahlen der Vergangenheit zeigen auch: Allevier Regierungsparteien seit dem Jahr 2004 tragen eineMitverantwortung für die entstandene Situation. Eigentlich sollte esden Akteuren im Wahlkampf also schwer fallen, die Lageparteipolitisch auszuschlachten. Es gilt nun vielmehr, die Situationnüchtern zu analysieren und Schritt für Schritt im Sinne des Erhaltsder Inneren Sicherheit zu bewältigen. Die Einstellung von 2.000Beamtinnen und Beamten pro Jahr ist deshalb eine grundsätzlicheWeichenstellung, die nur zu begrüßen ist. Ob es tatsächlich mehrNeueinstellungen braucht wie die GdP fordert, ist eine Entscheidung,die ebenfalls unter verschiedenen Gesichtspunkten abgewogen werdenmuss. Können andere Behörden womöglich manche Aufgaben übernehmen?Wie viele Polizeikräfte müssen zur Verhütung terroristischerAnschläge dauerhaft abgestellt werden? Gibt es technischeMöglichkeiten, die Arbeitsabläufe bei der Polizei zu straffen? Dassind nur wenige der Fragen, die derzeit im Landesinnenministeriumabgewogen werden dürften. Wenn der gesellschaftliche Friedendauerhaft gewahrt werden soll, darf dabei eine Größe auf keinen Fallvernachlässigt werden: Die des subjektiven Sicherheitsempfindens derBürgerinnen und Bürger. Denn wenn diese bröckelt, öffnet man die Torefür Populisten.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell