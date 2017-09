Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar TV-Duell zwischen Martin Schulz und Angela Merkel Inhalte gegen Gipfel-Bilder Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Am Sonntag sind es noch drei Wochen bis zurBundestagswahl. Seit einiger Zeit versuchen Meinungsforscher und -vor allem - Unionspolitiker die Wahl für entschieden zu halten. Zugroß sei der Abstand zwischen der Union und SPD, zwischen Merkel undihrem Herausforderer Martin Schulz - so lautet die Analyse. Soähnlich lautete sie auch am 30. April zugunsten von Hannelore Kraft.Den Auftakt zu diesen drei Wochen Schlussspurt im Bundestagswahlkampfbietet morgen Abend das TV-Duell zwischen Herausforderer undKanzlerin: 90 Minuten lang werden sich Angela Merkel und MartinSchulz messen. Die Amtsinhaberin mag solche Duelle nicht wirklich.Das liegt sicher auch daran, dass sie im direkten Vergleich niewirklich überzeugen kann. Nach einhelligem Urteil verlor sie ihrerstes Duell 2005 gegen Amtsinhaber Gerhard Schröder. 2009 gab eskeinen eindeutigen Sieger gegen den heutigen BundespräsidentenFrank-Walter Steinmeier - aber auch kaum Zuschauer. 2013 lag nach derAnalyse der meisten Beobachter Herausforderer Peer Steinbrück wiedervor Merkel. Nein, direkte TV-Duelle sind nicht das Spielfeld, auf demsich Angela Merkel sicher fühlt. Das alles weiß sie selbst nur zugenau. Auch deshalb hat sie bei den Verhandlungen über das Duell mitMartin Schulz starre Regelungen durchsetzen lassen. Beteiligte Sendersprachen von Erpressungsversuchen des Kanzleramts undSittenwidrigkeit der Vereinbarungen. Je konkreter Merkel werden muss,um so schwächer wirkt die Kanzlerin. Deshalb zieht sie sich gern aufdie internationale Politik, auf ihre Gipfeltreffen zurück - ganzähnlich wie ihr Vor-Vorgänger Helmut Kohl, der in der Außenpolitiksein Heil suchte, als er in der Innenpolitik keine Themen mehr fandoder finden wollte. Seit zwölf Jahren organisiert MerkelRegierungsentscheidungen im Wesentlichen in kleinen Runden, nanntesie meist "alternativlos" und vermied mit diesem antidemokratischenWort offene Debatten um den besten Weg. Das öffnet dasChancen-Fenster für Martin Schulz. Gegen Merkels Generalismus dergroßen, weiten Weltpolitik und Hinterzimmer-Verschwiegenheit muss ermit den Themen punkten, die die Menschen wirklich bewegen:Unsicherheit der Rente, steigende Mieten, fehlende Bildungschancen,die Benachteiligung der Frauen in den Jobs und bei der Bezahlung.Fast jeder zweite Wahlberechtigte wird sich das TV-Duell ansehen. Diemeisten darunter sind wohl noch unentschieden, die SPD - sagen dieMeinungsforscher - hat dort die größten Mobilisierungsreserven. Diemuss Schulz erreichen, wenn er seine Chance nutzen will. Kanzler-Jetoder die Sorgen der Menschen auf dem Markt von Würselen, Köln oderMünchen - so lautet die Alternative. Man ist gespannt, wer mit seinenThemen mehr Wählerinnen und Wähler für sich gewinnt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell