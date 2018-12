Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Strukturwandel im Ruhrgebiet Grubengold und Gründergeist Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Auf Kohle geboren - wer einmal auf ZecheProsper-Haniel gewesen ist und nach einer Grubenfahrt mit derMannschaft in der Pause saß, stieß zwangsläufig auf das Motto des FCSchalke 04. Mit Hingabe haben sie unter der Woche in ihremFußballstadion den Bergbau zu Grabe getragen, Kohle gehört hier zurFolklore. Tränenreich geriet der endgültige Abschied in Bottrop.Steigerlied. Schicht im Schacht. Kohle war der Kraftstoff derindustriellen Revolution, das Ruhrgebiet der hochtourige Motor desWirtschaftswunders, nachdem das "Grubengold" die Maschinerie zweierWeltkriege befeuert hat. Die Montanunion gilt als Keimzelle der EU,des - man sollte sich das gerade dieser Tage vor Augen führen -größten Friedensprojekts unserer Zeit. Im Revier ist man industrielleGroßstrukturen gewohnt. Bereits zu Beginn der 1980er Jahre hat dieNRW-CDU eine "Selbstständigkeitslücke" im Ruhrgebiet ausgemacht.Zugleich aber sah sie die Region als klassisches "Energiezentrum".Was die Kurierung alter Industriezweige anging, war man sich langeeinig mit der mächtigen Sozialdemokratie. Kohle und Stahl sollten dieGrundpfeiler des Ruhrgebiets bleiben - immerhin verdankten dieMenschen ihnen den Aufstieg aus den Trümmern des Krieges. Die CDUhatte es indes auf die "Verflechtungen" der SPD in der Regionabgesehen; gemeint war ein lähmendes Gekungel und Gemauschel. Argwohnerzeugte Abschottung. Es hat eine gewisse Tragik, dass die gewichtigeingeläutete "Ruhr-Konferenz" der schwarz-gelben Landesregierungheute ganz ähnliche Reflexe auslöst. Statt eine Erzählung für diesenriesigen Ballungsraum in der Mitte Europas hervorzubringen, droht mankleinmütig an Parteigrenzen zu scheitern. Dabei gibt eserfolgversprechende Wirtschaftsprojekte, in Bochum weht Gründergeist,genauso in Essen. Das Pathos, das nun das Ende desSteinkohlenbergbaus überlagert, kann einem auf die Nerven gehen.Ganze elf Jahre ist es her, dass die Politik den Ausstieg festgelegthat für diesen gewaltigen industriellen Subventionsempfänger. DieRAG, 1969 als Stabilisator der Steinkohle gegründet, schätzt die Höheder Staatshilfen für den "sozialverträglichen Rückzug" vorsichtig aufrund 130 Milliarden Euro. Es war ein langer Abschied, am Ende ist ergelungen. Was bleibt aus der Ära der Steinkohle? Auf Prosper-Hanielwissen sie das ziemlich genau. Ein Bergmann ließ sich - frei nach demrömischen Philosophen Cicero - die Tugenden seiner Grubenwehr ineinen Arm stechen: Weisheit und Tapferkeit, Gerechtigkeit undMäßigung. Gute Werte für die Zukunft. Glückauf!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell